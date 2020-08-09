Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan otobüsün yolcusu: 2 saniyeyle kurtardık Cemal YURTTAŞ EYÜPSULTAN'da üst geçit çöktü.

Cemal YURTTAŞ EYÜPSULTAN'da üst geçit çöktü. TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti kapandı. Bu sırada yoldan geçen bir otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otobüs şoförü, "Deprem gibi oldu." derken, otobüsteki yolculardan biri, "2 saniye daha ileri gitmiş olsak üzerimize düşüyordu. 2 saniyeyle kurtardık." diye konuştu.

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü. Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Üt geçidin altında kalmaktan son anda kutulan otobüs şoförü, "Deprem gibi oldu." derken, otobüsteki yolculardan biri, "2 saniye daha ileri gitmiş olsak üzerimize düşüyordu. 2 saniyeyle kurtardık." diye konuştu. Çökme nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı. Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA