ÜST GEÇİDİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN OTOBÜSÜN YOLCUSU: 2 SANİYEYLE KURTARDIK
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ÜST GEÇİDİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN OTOBÜSÜN YOLCUSU: 2 SANİYEYLE KURTARDIK

ÜST GEÇİDİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN OTOBÜSÜN YOLCUSU: 2 SANİYEYLE KURTARDIKMurat SOLAK - Zeki GÜNAL - Cemal YURTTAŞ EYÜPSULTAN'da üst geçit çöktü.

09.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:29

ÜST GEÇİDİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN OTOBÜSÜN YOLCUSU: 2 SANİYEYLE KURTARDIK

Murat SOLAK - Zeki GÜNAL - Cemal YURTTAŞ EYÜPSULTAN'da üst geçit çöktü. TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti kapandı. Bu sırada yoldan geçen bir otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otobüs şoförü, "Deprem gibi oldu." derken, otobüsteki yolculardan biri, "2 saniye daha ileri gitmiş olsak üzerimize düşüyordu. 2 saniyeyle kurtardık." diye konuştu.

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü. Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Üt geçidin altında kalmaktan son anda kutulan otobüs şoförü, "Deprem gibi oldu." derken, otobüsteki yolculardan biri, "2 saniye daha ileri gitmiş olsak üzerimize düşüyordu. 2 saniyeyle kurtardık." diye konuştu. Çökme nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı. Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

ÜST GEÇİDİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN OTOBÜSÜN YOLCUSU: 2 SANİYEYLE KURTARDIK

Kaynak: DHA

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