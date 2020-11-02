Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüs çarptı, öldü
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Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüs çarptı, öldü

02.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:07
Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüs çarptı, öldü

ADANA'da üst geçidi kullanmayıp, refüjdeki korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Aliye Yılmaz'a (71) minibüs çarptı.

ADANA'da üst geçidi kullanmayıp, refüjdeki korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Aliye Yılmaz'a (71) minibüs çarptı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Aşye Yılmaz, eşiyle birlikte evlerine gitmek için bindikleri toplu taşıma aracında karayolu üzerinde indi. Çift, üst geçidin hemen altından refüjdeki korkuluklardan atlayarak, yolun karşısına geçmek istedi. Ancak gelen bir minibüs, Aliye Yılmaz'a çarptı. Yılmaz, savrularak metrelerce sürüklendi. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZAYA RAĞMEN ÜST GEÇİDİ KULLANMADILARÇevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aliye Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, minibüs sürücüsü M.A.'yı gözaltına aldı.

Öte yandan kazanın yaşandığı yerde üst geçit bulunmasına rağmen vatandaşların korkuluk demirlerinin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeleri dikkat çekti.


- Adana
Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüs çarptı, öldü
Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüs çarptı, öldü
Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüs çarptı, öldü
Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüs çarptı, öldü
Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüs çarptı, öldü
Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüs çarptı, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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