Üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu

Üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de üst geçidin altından yolun karşına geçmek isteyen 68 yaşındaki yaşlı adam, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de üst geçidin altından yolun karşına geçmek isteyen 68 yaşındaki yaşlı adam, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.S. (49) idaresindeki 34 BBA 300 plakalı otomobil, üst geçidin bulunduğu noktada yaya olarak karşı yola geçmek isteyen İsmail Çil'e (68) çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan tahkikatın ardından İsmail Çil'in cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolunun Ankara istikametindeki ulaşım bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. Trafikteki oluşan araç kuyruğu "drone" ile havadan görüntülendi. Otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu

Üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu

Üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu

Üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu

Üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu

Üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu

Üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu

Manisa'da evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'da evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

 Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğin kafatası çatladı

Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğin kafatası çatladı

 Lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title