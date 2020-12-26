Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi
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Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi

26.12.2020 18:04 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:41

Antalya'da üst geçitte intihara teşebbüs eden şahsı vatandaşlar, "Buradan atlarsan ölmezsin, bir yerin kırılır. Kendine yazık edersin" diyerek ikna etti.

Antalya'da üst geçitte intihara teşebbüs eden şahsı vatandaşlar, "Buradan atlarsan ölmezsin, bir yerin kırılır. Kendine yazık edersin" diyerek ikna etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üst geçidin demir bariyerlere tutunarak aşağı sarkan kimliği belirsiz erkek bir kişi, 'ölmek istiyorum' diyerek intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşlarsa hemen şahsın yanına yönelerek atlamaması için uyarılarda bulundu. Zaman zaman korkuluklardan aşağı doğru sarkan kişiyi, cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, "Buradan atlarsan ölmezsin, bir yerin kırılır. Kendine yazık edersin. Bak arabalar geçiyor" sözleriyle ikna etti.

Kişi vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye alındı.

(Suat Metin/İHA)

Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi
Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi
Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi
Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi
Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi
Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi
Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi
Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi
Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi
Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi
Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi
Üst geçide çıkıp 'ölmek istiyorum' dedi, 'Buradan atlarsan ölmezsin' sözüyle ikna edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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