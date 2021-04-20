Üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu
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Üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, kent merkezindeki bir üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, kent merkezindeki bir üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs, psikoloğun ikna etmesi sonucu çıktığı yerden indi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Demokrasi Meydanı yanındaki eski bedesten üst geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K. (43), akşam saatlerine doğru üst geçidin en tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst geçidin altına branda çekerek beklemeye çalıştı. İntihar girişiminde bulunan şahıs, uzun uğraşlara rağmen ikna edilemeyince olay yerine psikolog çağrıldı.

PSİKOLOG ÖNCE İKNA ETTİ, SONRA ÇIKTIĞI YERDEN İNDİRDİ

Olay yerine gelen Psikolog Mahmut Kayagan, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahısla bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından intihar girişiminde bulunan şahıs, psikolog Kayagan ile birlikte itfaiye merdivenine binerek aşağı indi.

POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI

Aşağı inen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, engelli maaşının kesildiğini iddia ederek çaresiz olduğu için böyle bir girişimde bulunduğunu ifade etti. Öte yandan intihar girişimi nedeniyle bölgede trafik durma noktasına gelirken, yaşananları izleyen vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı.

(Said Vakkas Yağcı - Ahmet Demir/İHA)

Üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu
Üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu
Üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu
Üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu
Üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu
Üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu
Üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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