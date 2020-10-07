Üst geçide çıkan genç kız, intihara kalkıştı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, üst geçidin korkuluklarına çıkan Tuba A. (23), intihara kalkıştı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, üst geçidin korkuluklarına çıkan Tuba A. (23), intihara kalkıştı. D-100 yolu ulaşıma kapatılırken, polis, genç kızı ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.Olay, akşam saatlerinde D-100 yolu Körfez Yeni Yalı Mahallesi Kahveler Durağı mevkiindeki üst geçitte meydana geldi. Korkulukların gerisine geçen genç kızı görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D-100 yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar yan yola yönlendirildi. İtfaiye ekipleri genç kızın atlama ihtimaline karşı üst geçidin altında hava yatağını açtı. Ailevi sorunları nedeniyle intihar etmek isteyen Tuba A. yaklaşık 40 dakika süren görüşmelerin ardından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Genç kız, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI