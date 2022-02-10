ÜST GEÇİDE ÇARPAN TIR'IN DORSESİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

GAZİANTEP'te üst geçidin demir ayağına çarpan TIR'ın dorsesi, yanından geçen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, öğleden sonra Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulcebbar Butnar yönetimindeki 33 BBD 66 plakalı yağ taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu üst geçidin demir ayağına çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR'ın dorsesi orta şeritte ilerleyen Semir Hatlan yönetimindeki 27 ACU 919 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesinde bulunan yağlar yola savruldu. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.