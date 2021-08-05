Üst aramasında uyuşturucuyla yakalandılar
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Üst aramasında uyuşturucuyla yakalandılar

Üst aramasında uyuşturucuyla yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirilen 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirilen 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik ilçede gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, G.E. ve F.Ç. isimli şahısların üzerinden 1.3 gram esrar maddesi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şahıslara 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın Almak veya Kabul Etmek' suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslar işlemleri yapıldıktan sonra polis merkezi amirliğinden salıverildi. Şahıslarla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İlçede durumundan şüphelenilen B.Ö. isimli şahsın üzerinden de 1.3 gram Metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şahsa 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın Almak veya Kabul Etmek' suçundan adli işlem yapılırken, polis merkez amirliğinden serbest bırakıldı. Şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Üst aramasında uyuşturucuyla yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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