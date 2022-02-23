Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çömlekçi Köyü'nde bir kişinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay ilçeye bağlı Çömlekçi Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ereğli ilçesi Çömlekçi köyünde, 22 Şubat 2022 günü şüphe üzerine bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinden 1 adet metamfetamin içmek için kullanılan aparat, 35 adet hint keneviri tohumu ve 12 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheli şahsın ifadesi alınarak serbest bırakıldığı belirtildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa