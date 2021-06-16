Üst araması yapmak isteyen polisi bıçakladı, ayağından vurularak yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üst araması yapmak isteyen polisi bıçakladı, ayağından vurularak yakalandı

Üst araması yapmak isteyen polisi bıçakladı, ayağından vurularak yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te çevreye rahatsızlık veren madde bağımlısı Yusuf Ö., ihbar üzerine gelen ve üzerini aramak isteyen polis memurunu boğazından bıçakla yaraladı.

GAZİANTEP'te çevreye rahatsızlık veren madde bağımlısı Yusuf Ö., ihbar üzerine gelen ve üzerini aramak isteyen polis memurunu boğazından bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Ö., başka bir polis memuru tarafından tabancayla ayağından vurularak yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede uçucu madde kullanan kişinin çevredekileri rahatsız ettiği ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Yusuf Ö.'yü uyararak üst araması ve kimlik kontrolü için yanına çağırdı. Yusuf Ö., üzerini aramak isteyen polislere bıçakla saldırdı, polis memuru Mehmet K.'yi boğazından bıçakladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Ö., başka bir polis memuru tarafından ayağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edilirken, yaralı polis memuru Mehmet K., Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, madde bağımlısı Yusuf Ö. ise Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olaya tanıklık eden vatandaşlar, yaralanan polis memurunun üst araması yapmak istediği sırada madde bağımlısı kişi tarafından bıçaklandığını ifade etti.


Üst araması yapmak isteyen polisi bıçakladı, ayağından vurularak yakalandı
Üst araması yapmak isteyen polisi bıçakladı, ayağından vurularak yakalandı
Üst araması yapmak isteyen polisi bıçakladı, ayağından vurularak yakalandı
Üst araması yapmak isteyen polisi bıçakladı, ayağından vurularak yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

Yağmur, arsada bulduğu tabancayla oynarken arkadaşını vurdu
Yağmur, arsada bulduğu tabancayla oynarken arkadaşını vurdu
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
"Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Angela Merkel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Ataizi Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Roland Garros Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üst araması yapmak isteyen polisi bıçakladı, ayağından vurularak yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 13:55:28. #1.15#

title