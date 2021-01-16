Üst araması yapıp, altın çalan sahte polis: Altınları yerde buldum
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Üst araması yapıp, altın çalan sahte polis: Altınları yerde buldum

16.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:19
Üst araması yapıp, altın çalan sahte polis: Altınları yerde buldum

ADANA'da kendisini polis olarak tanıtarak üst araması yaptığı Muhyettin Kızmaz'ın 100 TL'si ile 1 tam ve 1 yarım altınını çalıp, kaçan Doğan T., yakalandı.

ADANA'da kendisini polis olarak tanıtarak üst araması yaptığı Muhyettin Kızmaz'ın 100 TL'si ile 1 tam ve 1 yarım altınını çalıp, kaçan Doğan T., yakalandı. Doğan T., ifadesinde, "İşsiz olduğumu söyleyince acıyıp, 100 lira verdi. Altınları ise yerde buldum" dedi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlenecek olan oğlu için bir kuyumcudan 2 adet tam, 3 adet yarım altın alıp, çay ocağına giden Muhyettin Kızmaz'ın yanına gelen bir kişi, polis olduğunu söyleyip, üst araması yapacağını bildirdi. Kızmaz'dan 100 TL aldıktan sonra da "Buradan hemen uzaklaş ve sakın arkana bakma" dedi. Korkuya kapılan Kızmaz, bölgeden uzaklaştıktan sonra ceplerini kontrol etti. Cebindeki altınlardan 1 tam ve 1 yarım altının eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine polise şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Doğan T. olduğunu belirledi. Şüphelinin fotoğrafları ekiplere dağıtıldı.

'100 TL'Yİ BANA ACIDIĞI İÇİN VERDİ'Doğan T., Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesİ'nde kendine yeni bir kurban ararken yakalandı. Doğan T.'nin ifadesinde, çay ocağında adres sorarak Muhyettin Kızmaz ile tanıştığını anlatarak, "İşsiz olduğumu söyleyince bana acıyıp 100 lira verdi. Altınları ise yerde buldum. Ben kimseyi dolandırmadım" dediği öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin, bir süre önce Mersin'de aynı yöntemle Habit H.'den 400 Euro aldığı bu nedenle arandığı belirlendi. Uyuşturucu, dolandırıcılık, gasp, yaralama ve mala zarar verme suçlarından çok sayıda kaydı olduğu bildirilen Doğan T. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.


Üst araması yapıp, altın çalan sahte polis: Altınları yerde buldum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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