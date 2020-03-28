- USNS Mercy yüzen hastane gemisi, Los Angeles Limanı'na geldi - USNS Mercy yüzen hastane gemisi, Los Angeles Limanı'na geldi ABD Başkanı Donald Trump'ın görevlendirdiği San Diego deniz üssünde bakımı tamamlanan Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy hastane gemisi Los Angeles Limanı'na geldi.

- USNS Mercy yüzen hastane gemisi, Los Angeles Limanı'na geldi

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump'ın görevlendirdiği San Diego deniz üssünde bakımı tamamlanan Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy hastane gemisi Los Angeles Limanı'na geldi.

ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı bin yatak kapasiteli ve 800 tıbbi personeli bulunan Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy hastane gemisi Los Angeles limanına geldi. Geminin gelişi ile ilgili açıklama yapan Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcettı "Bu gemi Los Angeles'ta en büyük hastane olacak" dedi.

Gemide Covid-19 hastalarına bakılmayacağını söyleyen Garcetti, yüzen hastanenin Covid-19 ile ilgili hastalıklarla uğraşan hastanelerin üzerinden yükü alacağını ve virüs taşımayan diğer hastalara hizmet vereceğini açıkladı.

Los Angeles Bölgesi yöneticisi Janice Hahn ise yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu kumsallarda gördüğümüz kalabalık kabul edilemez" diyerek bölgeye bağlı tüm kumsal ve yürüyüş yollarını kapattıklarını açıkladı.

Los Angeles Bölgesi Halk Sağlığı Yöneticisi Dr. Muntu Davis'in imzaladığı kararın hemen devreye konulacağını belirten Hahn ayrıca kumsallarda bulunan bisiklet yolu, tuvaletler vb. halka açık tesislerinde kapandığını belirtti. Hahn, "Güneşli bir günde kalabalıkların kumsallarda virüs yaydığı bir hafta sonunu daha kabul edemeyiz" şeklinde konuştu.

Vaka sayısı 100 bini geçti

ABD, 100 binin üzerinde korona virüsü vakası ile en çok hastalık görülen ülkeler arasında birinci sıraya yükselirken eyalet ve şehirlerde virüsün yayılmasını kontrol edebilmek için önlemleri artırılıyor. 4 bin 608 vakanın bulunduğu ve şu ana kadar 90 kişinin hayatını kaybettiği Kaliforniya eyaletinde bin 482 kişi ile en çok vakanın görüldüğü Los Angeles Bölgesinde daha önce verilmiş "Evde Kalın" kararı yinelendi. Bugün 257 yeni vakanın görüldüğü bölgede 26 kişi hayatını kaybetti. Los Angeles Bölgesinde hastalık sebebi ile ölüm oranı yüzde 1.8 ile ABD'de en çok hastalık görülen New York'un üzerine çıktı.

Kaynak: İHA