: 'Üslerin Kapanması için Köprünün Altından Çok Sular Akması Lazım'

18.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İncirlik ve Kürecik Üslerinin kapatılabileceği açıklamalarıyla ilgili değerlendirme yapan emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu "O aşamaya geldiğimizi düşünmüyorum. Bunun için köprünün altından çok sular akması lazım" dedi.

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