Uslanmaz yankesici yaşlı kadın tutuklandı
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Uslanmaz yankesici yaşlı kadın tutuklandı

27.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:29

Uslanmaz yankesici yaşlı kadın tutuklandı Adana'da 3 ay önce de yankesicilikten tutuklanan ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan yaşlı kadın yankesicilik yaparken yakalanıp tutuklandı Adana'da 3 ay önce yankesicilikten tutuklanan ancak bir süre sonra tutuksuz...

Uslanmaz yankesici yaşlı kadın tutuklandı

Adana'da 3 ay önce de yankesicilikten tutuklanan ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan yaşlı kadın yankesicilik yaparken yakalanıp tutuklandı

ADANA - Adana'da 3 ay önce yankesicilikten tutuklanan ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan yaşlı kadın, yine yankesicilik yaparken yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazar alışverişi yapan Bellür A.'nın çantasının açık olduğunu gören bir kişi, kadının arkasından yaklaştı. Şüpheli, bu sırada meyve seçen Bellür A.'nın çantasından 100 TL'yi alarak kaçmaya çalıştı. Semt pazarında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelinin, daha önce de aynı pazarda yankesicilik yaptığı belirlenen Revda E. olduğunu belirledi.

Emniyete götürülen Revda E.'nin ifadesinde, "Pazara alışveriş yapmak için gitmiştim. Portakal aldım, parasını ödemeyi unutunca tezgaha doğru döndüm. O sırada para çaldığımı söylediler. Ben çalmadım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Revda E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çaldığı 100 lira ise Bellür A.'ya teslim edildi.

Zanlı kadının 3 ay öncede yine yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaparken yakalanıp önce tutuklandığı daha sonra da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.

Uslanmaz yankesici yaşlı kadın tutuklandı
Uslanmaz yankesici yaşlı kadın tutuklandı
Uslanmaz yankesici yaşlı kadın tutuklandı
Uslanmaz yankesici yaşlı kadın tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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