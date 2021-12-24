Uslanmaz hırsızı yakalanmamak için yaptırdığı modifiye de kurtaramadı

Denizli'de cezaevinden izinli çıktıktan sonra eşiyle birlikte hırsızlık yaparken yakalanıp serbest kalan uslanmaz hırsız, son işinin ardından aracına yaptırdığı modifiyeye rağmen JASAT'tan kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Bozkurt ilçesinde faaliyetlerine devam eden bir sondaj sahasında meydana gelen hırsızlık olayı faillerinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında titiz bir inceleme yapan jandarma ekipleri, sondaj sahasından her biri 200 kilogramlık alam demir boruların yanı sıra akü ve araç gereç çalan şüphelilerin Veli Ş. (24), Nazmi D. (22) ve Zari D. (19) olduğunu tespit etti.

Yakalanmamak için aracına modifiye yaptırdı

Sondaj sahasından çaldıkları malzemeleri satmaya hazırlanan şüpheliler, JASAT, Honaz ve Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan ve 8 suç kaydı bulunan Nazmi D'nin bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı, 15 gün önce 1 suç kaybı bulunan eşi Zari D. ile birlikte bir başka hırsızlık olayından yakalanıp serbest kaldığı ortaya çıktı.

Cezaevinden izinli çıktıktan sonra 2'inci kez hırsızlık yaparken yakalanan Nazmi D., son işinin ardından yakalanmamak için hırsızlık olayında kullandığı kamyonete modifiye yaptırmasına rağmen JASAT'ın dikkati sonucu yakalanmaktan kurtulamadı. Aracının tüm görünüşünü değiştiren Nazmi D'nin farkı artırmak için aracın camına yazdırdığı "Minnoşum" ifadeleri dikkat çekti.

Eşine yardım isterken yaralandı

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Eşin 200 kiloluk demir boruları çalarken yardım ederken yaralanan Zari D., topallayarak adliye binasına güçlükle ulaşabildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Nazmi D. ve 6 suç kaydı ortaya çıkan Veli Ş. tutuklanırken; Zari D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ