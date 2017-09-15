Uslanmaz baba-oğul yine kaçak sigaradan yakalandı



SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaklaşık 1 ay önce kaçak sigaradan yakalanan baba-oğul yine aynı yöntemle kaçak sigara taşırken polis ekiplerince yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ve Suşehri Emniyet Müdürlüğüne bağı ekipler, D-100 karayolu ilçe girişi yakınında H.Y. yönetimindeki 34 NEY 61 plakalı ev eşyası yüklü tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada kasada bulunan tüm eşyalar indirilerek koliler açıldı. İçerisinde ev eşyası varmış gibi bantlanan koliler baza ve beyaz eşyaların içerisinde piyasa değeri 250 bin lira olan 30 bin paket gümrük kaçağı sigaraları ele geçirdi.

Bir ay önce de yakalandılar

Yaklaşık 1 ay öncede aynı baba-oğul Van'dan İstanbul'a eşya götürürken polis ekiplerince yakalanmışlardı. Tır da bulunan ev eşyalarının, Van'dan İstanbul'a götürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili tır sürücüsü H.Y. ve yanında bulunan babası H.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.