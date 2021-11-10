Üsküp ve Tiran'da Büyük Önder Atatürk'ü anma programı

Türkiye'nin Üsküp ve Tiran Büyükelçilikleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen anma törenine, Büyükelçi Hasan Mehmet Sekizkök'ün yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üsküp Büyükelçiliği Başkatibi Muhammed Çelikkaya, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde saygı, şükran ve rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Öte yandan, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde de bir tören düzenlendi.

Tiran Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen törene, Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra elçilik personeli ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Elçilik tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla Tiran Yunus Emre Enstitümüzde bir tören düzenledik. Atamızı özlem, minnet ve saygıyla andık. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.