Üsküp'ün Maddi ve Manevi İncileri" Fotoğraf Sergisi

Üsküp ve İstanbul'un dostluk ilişkilerinin 15. yılı dolayısıyla hazırlanan "Üsküp Maddi ve Manevi İncileri, Eski Küpten Mesaj" fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Üsküp Şehir Müzesi iş birliğiyle düzenlenen serginin açılışı Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi, Türkçe olarak yaptığı açılış konuşmasında, ailesinden kişilerin ve pek çok arkadaşının Türkiye'de yaşadığını söyledi.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Ademi, Türkçesinin çok iyi olmamasına rağmen etkinliğin ve günün önemi dolayısıyla Türkçe hitap etmek istediğini belirtti.

Sergiye gelmeden önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüğünü anımsatan Ademi, Türkiye ile Makedonya arasında hem diplomatik ilişkilerin hem de kültürel ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade etti.

Ademi, iki ülke arasındaki ilişkilere en büyük katkıyı Türkiye'de yaşayan Makedonya vatandaşların sağladığını dile getirerek, "Burada yaşayan bizim insanlarımız, siz en iyi köprüsünüz. Bilin ki ne zaman ihtiyacınız olsa biz size yardımcı olmaya çalışacağız." dedi.

"Üsküp'ün tarihi güzelliklerinden bir parça"

Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Kültür Merkezi Müdürü Ramadan Ramadani de "Üsküp'ün tarihi güzelliklerinden ve kültürel mirasından bir parça sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB Kültürel Etkinlikler Müdür Yardımcısı Rabia Babacan ise sergide iki ülke halkalarının çok kültürlü temaslarına damga vuran kültür varlıklarının fotoğraf sanatıyla sergilendiğini belirtti.

Çok değerli kültür varlıklarının Bizans'tan Osmanlı dönemine uzanarak kronolojik olarak sergilendiğini kaydeden Babacan, "İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü olarak Makedonya'nın kültürünü İstanbul'da sergilemekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz." diye konuştu.

"Eserler şehrin kimliğini yansıtıyor"

Üsküp Şehir Müzesi Müdürü Frosina Zafirovska, serginin dostluk ve iş birliğinin gelecekte de devam etmesi mesajını aktarmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Zafirovska, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek "Sanat objeleriyle temsil edilen eserler, Üsküp şehrinin geçmişinin şahitleri olarak Bizans ve Osmanlı döneminden tarihi yaşamı gösteriyor. Eserler şehrin kimliğini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Sanatseverlerin yanı sıra İBB, Makedonya Kültür Bakanlığı ve Makedonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerinin de katıldığı törende, konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Türkçe, Arnavutça ve Makedonca enstrümantal eserlerin çalındığı "Duo Skupi" grubunun "Benim Ülkemden Nameler" temalı müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Fotoğraf sanatıyla sergilenen eserler arasında, iki ülke halklarının çok kültürlü temaslarına damga vuran değerli kültür varlıkları yer alıyor.

Kronolojik olarak yerleştirilen eserler, Bizans döneminden başlayarak beş asır devam eden Osmanlı dönemine ait parçalarından oluşuyor.

Sergide, Osmanlı döneminde inşa edilen fakat şu an yerinde Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nın parkı bulunan Burmalı Cami'nin kapısının ve türbesine ve mezarlığına ait mezar taşlarının fotoğrafları da bulunuyor.

Sergide Üsküp Kalesi ve eski Üsküp Çarşısı'nın zengin kültür hazinesinin maddi değerlerinin fotoğrafları, açıklamalarıyla birlikte yer alıyor.

Halen Üsküp'te kullanılmakta olan Kuran-ı Kerim ve çeşitli musafların fotoğraflarının da yer aldığı sergi, 20 Aralık tarihine kadar Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde izlenime açık olacak.