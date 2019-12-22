Üsküp'te "Türkçe Eğitim Bayramı" coşkuyla kutlandı

22.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:28

Kuzey Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla "Balkanlar ve Doğu Avrupa'da Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri" sempozyumu ve resepsiyon düzenlendi.



Kuzey Makedonya'da "21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği (MATÜSİTEB) işbirliğinde "Balkanlar ve Doğu Avrupa'da Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri" sempozyumu düzenlendi. Sempozyumun açılışına Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsnü İsmaili, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Türkiye'nin yeni atanan Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Aydeni, Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Serhat Kula, Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Başkanı Aydogan Ademovski, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, milletvekilleri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nın kutlanmasının ülkenin diğer topluluklara gösterdiği saygın yaklaşımın bir işareti olduğunu belirterek, "Farklılıklar bizler için bir zenginliktir. Farklı diller, kültürler, gelenekler ve müşterek olarak paylaştığımız değerler bizim için ayrılmaz bir parçayı teşkil etmekte ve ülkemiz kimliğinin en önemli unsurlarından biridir" şeklinde konuştu.



Kuzey Makedonya'da Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilişinin yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Üsküp'te bulunan TBMM Başkanı Şentop ise, kültürleri inşa eden bazı kurumlar var olduğunu belirterek, din ve inancın yanı sıra dilin de kültürü inşa eden kurumlar arasında olduğunu kaydetti. Şentop, "Bu önemli sempozyumun başlığında Türk kültürünün kaybolan değerlerinden söz ediyoruz. Bu değerlerin neler olduğu hususunda aşağı yukarı mutabıkızdır. Milli hassasiyetlerin azaldığı, toplumun parçalandığı, Türkçe kullanımın zayıfladığı, ailenin aşındığı söylenebilir" dedi.



Modern anlayışın cemiyeti parçalayan, aileyi bölen ve bireyi sadece kendi menfaati için acımasızca rekabet eden bir hale büründürdüğüne işaret eden Şentop, "Bu egosantrik, ben-merkezci ahlakın insanı sürüklediği yer, derin ve trajik bir yalnızlık, rekabet kisvesine bürünmüş bir kıyıcılıktır. Düşmanı dışarıda aramamalı her zaman. Düşman bazen içeride ve yanı başımızdadır. Doğu Avrupa'da ve Balkanlar'da yaşayan Türk toplumunun en büyük düşmanlarından birisi de temel değerlerimizle bağdaşmayan işte bu tavırdır. Bütün toplumların en temel sorunlarından birisi 'öteki'ne yönelik vandallık, umursamazlık ve hatta düşmanlıktır. Son yıllarda yükselişini kaygıyla takip ettiğimiz bu durum, yabancı düşmanlığının, İslamofobya'nın ve bazı durumlarda Türk karşıtlığının temel sebebidir. Bu saydıklarım sadece sonuçtur. Hazırlayıcı sebep ise 'öteki'ni, kendisi gibi olmayanı tehdit ve yok edilmesi gereken düşman sayan anlayıştır. Bu tahammülsüzlüğe ve düşmanlığa yol açan zehirli iklimin en temelinde ise insanı insanın kurdu sayma ahlakı yatar. Oysa bizim inancımızda insan insanın kurdu değil, cennetidir" diye konuştu.



Türkçe Eğitim Bayramı resepsiyonu verildi



21 Aralık kutlamaları kapsamında verilen resepsiyona ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski de katıldı. Kuzey Makedonya'da Türklerin varlığının en büyük göstergesinin "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" olduğuna dikkat çeken MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, "Başta ana dilde eğitim olmak üzere sosyal, siyasi, hukuki ve sosyoekonomik alanlarda soydaşlarımızın yaşamakta olduğu sorunların kalıcı olarak çözümü için çalışmalar yapmaktayız, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diyerek ülkede yaşayan tüm Türk toplumunun 21 Aralık Bayramı'nı kutladı.



Türkçe Eğitim Bayramı kutlamalarına Balkan coğrafyasında kültürel zenginliği ile göz kamaştıran dost ülke Kuzey Makedonya'da katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ise, "Kuzey Makedonya'da Türk toplumunu temsil eden genç nesillerin Türk dilinin yanı sıra tüm alanlarda kaliteli eğitim almalarına ve bunun için uygun şartların temin edilmesine büyük önem atfediyoruz. Bu hedef doğrultusunda da önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgi ve desteğinin Kuzey Makedonya makamlarıyla işbirliği içerisinde devam edeceğini ifade etmek isterim" dedi.



Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan da iki cihan savaşı arasında yasaklanan Türkçe eğitimin İkinci Dünya Savaşı sonunda Üsküp'ün en köklü okullarından Tefeyyüz İlköğretim Okulunda yeniden başladığını belirterek, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti hükümetinin hazırlayıp onayladığı ortak toplum ve çok kültürlülük stratejisi ülkedeki farklı etnik topluluklar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirecektir" şeklinde konuştu.



Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, "Çok etnisiteli yapıya sahip olan ülkemizde yer alan Makedonya'daki Türk topluluğu, ülkemizin temellerinde yatan geleneksel, tarihi ve dayanışma değerlerinin bağlaştırıcı, birleştirici bir doku mahiyetindedir ve bu bağlamda Makedonya'daki Türk topluluğu ülkelerine sunduğu katkıdan dolayı en yüksek seviyedeki saygıyı haketmektedir" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin resmi bayramı olan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle kutlamalarda bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek, "1944'te Üsküp Sultan Murad Camii avlusunda Tefeyyüz mektepleriyle başlayan Türkçe ana dilde eğitim, bugünkü aynı ruhla ve katkılarınızla ilim ve irfan yaymaya devam etmektedir" dedi. Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir milletin aklından geçen söz, gönlünden geçen kelam lisanla vücut bulur. Gönülden gönüle, zihinden zihine, geçmişten geleceğe köprüler kurulur. Bizim medeniyetimizi diğer medeniyetlerden ayıran unsurların başında gönül gelmektedir. Biyolojik olarak doğmakla değil, gönül sahibi olmakla insan olunur. Bizim medeniyetimiz ise karşılaştığı tüm toplulukları gönül mayasıyla mayalamış, dönüşürken gelişmiş, zenginleşmiş, dönüştürmüş, geliştirmiş ve zenginleştirmiştir."



"21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı", 15 Şubat 2007 tarihinden beri Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk topluluğun resmi bayramı olarak kutlanıyor. Ülkede yaşayan Türklerin tek resmi bayramı olan 21 Aralık Bayramı, Kuzey Makedonya ve Türkiye devlet temsilcileri başta olmak üzere ülkeden ve dışarıdan gelen misafirlerle birlikte yoğun ilgi ve coşkuyla kutlanıyor. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA