Üsküp'te sünnet şöleni

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan Türk, Arnavut, Boşnakve Makedon uyruklu 300 Müslüman çocuk, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküp Çayır Belediyesi ve El Hilal Yardımlaşma Teşkilatı tarafından düzenlenen törenle erkekliğe ilk adımlarını attı.

Tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında Osmanlı coğrafyasında yer alan ülkelerdeki ecdat yadigârı eserleri bir bir ayağa kaldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni, tarihi Üsküp Kalesi'nde yapıldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Gülten Kapıcıoğlu, El Hilal Yardımlaşma Teşkilatı Başkanı Behicüddin Şehabi, El Hilal Yardımlaşma Teşkilatı Sekreteri Ali Sadık, sünnet çocukları ve aileleri katıldı.

Kuran tilaveti ve ilahilerle başlayan programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Gülten Kapıcıoğlu, "Bursa olarak, gerek Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, hayırsever işadamlarımız ve vatandaşlarımızın gayretleriyle balkanlardaki mirasımıza sahip çıkan çalışmalar gerçekleştiriliyor. Balkanlar ile Türkiye ve Bursa arasında kurulan gönül köprüsü niteliğindeki çalışmalar, bu bölgelerde yaşayan soydaşlarımızın geleneksel kültürel değerlerini yeniden yaşamalarını sağlıyor. Bugün Türkiye ve Balkanlar arasındaki gönül bağını güçlendirecek bir organizasyona daha katkı koymanın telaşı içindeyiz. Artık geleneksel hale getirdiğimiz sünnet organizasyonlarımızdan birini de Üsküp'te yapıyoruz.Sünnet, bizim en önemli geleneklerimizden biridir. Bu gelenekler sayesinde bir araya geliyoruz, birliğimize, dirliğimize, sahip çıkıyoruz. Bugün burada, 300 çocuğumuz erkekliğe ilk adımını atmış oldu. Çocuklarımızın aileleriyle birlikte ömür boyu sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamalarını diliyorum" dedi.

El Hilal Yardımlaşma Teşkilatı başkanı Behicuddin Şehabi de Makedonya'da asırlardır yaşadıkları kültürel değerleri, bundan sonra da kararlılıkla yaşatacaklarını söyledi. Geleneksel değerlerin ayakta tutulması ve Türkiye ile kardeşlik köprülerinin daha da güçlenmesine çalışacaklarını dile getiren Şehabi, 16 yıldır sünnet şölenleri, iftarlar, aşure törenleri gibi etkinliklere destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler