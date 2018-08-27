Üsküp'te O Tabela İndirildi

- Üsküp'te o tabela indirildi

BURSA - Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'te İhas Haber Ajansı tarafından görüntülenen FETÖ Terör Örgütünün propaganda organı Zaman Gazetesi'nin tabelası söküldü.

Kentin merkezinde en hakim binalarından birinde yer alan tabela indirilirken. terör örgütünün temsilcileri bu binadaki ofisi de kapamak zorunda kaldı.

Makedonya'da faaliyetlerini bir çok alanda devam ettiren FETÖ Terör Örgütüne karşı Türkiye'nin kararlı mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, ülkede çalışmaların kesintisiz sürdüğünü, ekonomik darboğaza giren ve en büyük gelir kaynakları olan Yahya Kemal Okullarında büyük öğrenci kaybına uğrayan FETÖ'nün kaynakları kuruyunca faaliyet gösterdiği alanları birer birer terk ettiğini söyledi. Kara, "İşte terör örgütünün yayın organı Zaman'da Üsküp meydanındaki dev binada hem ofislerini kapattı, hem de tabelasını söktü. FETÖ'nün Makedonya'dan tamamen tasfiye edilmesi için çalışmalara aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.