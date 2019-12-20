Üsküp'te "İlk Adımdan Kuruluşa" sergisi açıldı

20.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:38

Samsun Valiliği ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği iş birliğinde "İlk Adımdan Kuruluşa" Milli Mücadele Karma Sergisi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Üsküp Şehir Müzesi'nde düzenlenen açılış törenine, Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve milletvekili Enes İbrahim, Turk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Yardımcısı Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli mücadele içerisinde Türk kadınının verdiği desteği gösteren belge ve fotoğraflardan oluşan sergiyi Üsküplülere göstermek istediklerini söyledi.

Amaçlarının Türk kurtuluş mücadelesini anlatmak ve gençlere bunun önemini vurgulamak olduğunu kaydeden Avcı, "Bildiğiniz üzere Üsküp bize çok yabancı değil. Yahya Kemal Beyatlı'nın hem İstanbul hem Üsküp şairi olduğunu biliyoruz. Yine ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik mayasının bu topraklarda oluştuğunu ve bu bağların bize birtakım sorumlulukları da beraberinde getirdiğini biliyoruz. Bugün bu nedenle buradayız." şeklinde konuştu.

Avcı, söz konusu serginin yurt dışında daha önce Paris, Berlin, Kıbrıs ve Brüksel'de sergilendiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş da 100. yıl etkinlikleri kapsamında Üsküp'te olmaktan mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, "Bir milli mücadele ateşi yakıldı 100 yıl evvel ve o milli mücadele ateşinin mimarları da bu topraklarda yetişmiş kişiler. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere hem doğum itibariyle, köken itibariyle buradan hem Manastır Askeri İdadisi'ndeki eğitimi itibariyle buradan, buralarda yoğrulmuş bir milli mücadelen bahsediyoruz ve bugün o milli mücadelenin tarihi kronolojisi ve 100. Yılı Allah'a hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti devleti ile görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk de serginin her türlü zorluğun üstesinden gelme ve bağımsızlığı konusunda kararlılıkla yoluna devam eden Türk milletinin fedakarlıklarının hatırlanmasına vesile olacağını belirterek, "Türkiye bugün de aynı anlayışla, kararlılıkla bağımsızlığını pekiştirmek, modern dünyada hak ettiği yeri en iyi şekilde almak için yoluna bugün de milletimizin desteği, yöneticilerimizin dirayetli liderliğiyle devam etmektedir." diye konuştu

Devlet Bakanı Hasan ise sadece Türkiye için değil, tüm dünyadaki soydaşlar için örnek teşkil eden Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşehrisi olmaktan Kuzey Makedonya Türkleri olarak gurur duyduklarını anlatarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde, 'ya istiklal ya ölüm' sloganıyla yürütülen milli kurtuluş mücadelemizin başlangıcı Samsun'daydı. Bugün Samsun Valiliği'nin düzenlediği bu organizasyon sayesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün doğup yetiştiği topraklarla Samsun arasında bir köprü kurulmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Sergi 24 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA