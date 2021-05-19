Üsküp'te Ayşegül Özbege yarı finalde
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Üsküp'te Ayşegül Özbege yarı finalde

Üsküp'te Ayşegül Özbege yarı finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Ayşegül Özbege çeyrek finalde Sırp rakibi Andela Prijovic'i (8-1) yenerek yarı finale yükseldi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Ayşegül Özbege çeyrek finalde Sırp rakibi Andela Prijovic'i (8-1) yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Rumen rakibi Diana Elena Vlasceanu ile karşılaşacak.

50 kiloda Aynur Erge ilk turda Avrupa şampiyonu Rus Maria Tiumerekova'ya (7-0) yenildi. Rus güreşçi finale yükseldiği takdirde milli güreşçi repesajda Finlandiyalı Taru Marketta ile kozlarını paylaşacak. 55 kiloda Esra Pul ilk turda Ukraynalı Khrystyna Demko'ya (7-1) yenildi. Ukraynalı finale yükselirse Pul, direkt bronz madalya için Rumen rakibi Beatrice Ferent ile mücadele edecek. 59 kiloda Elvira Kamaloğlu ilk turda Alman rakibi Anna Nuernberger'e (3-0) mağlup oldu. 68 kiloda Nesrin Baş çeyrek finalde Ukraynalı Oksana Chudyk'a çekişmeli bir mücadele sonunda (5-3) yenildi. Ukraynalı finale yükseldiği takdirde Baş, repesajda Romen Adina ile karşılaşacak.

SERBEST STİLDE İKİ FİNAL

74 kiloda İsa Demir Avusturyalı Simon Marchl'i (8-0) yendi. Bronz madalya için Yunan rakibi Georgios Kougioumtsidis ile karşılaşacak.. 86 kiloda Emre Çiftçi repesajda Avrupa ikincisi Macar Patrik Szurovszki'i zorlu geçen maçta (2-1) yendi. Bronz madalya için Moldovalı Andrian Grosul ile karşılaşacak. Finallerde ayrıca bronza madalya için 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, Ukraynalı Artem Kryvenko ile mücadele edecek. Altın madalya maçı;

92 kiloda Erhan Yaylacı, Azerbaycanlı Osman Nurmagemdova ile 125 kiloda Anıl Berkan Kılıçsallayan, Rus Atsamaz Tebloev ile madalya için karşılaşacak. Yarı finaller Saat 18.00'de, finaller 19.00'da başlayacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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