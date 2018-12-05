Üsküp Havalimanı'nın Bu Yılki İki Milyonuncu Yolcusuna Sürpriz Karşılama

İşletmeciliğini TAV Havalimanları'nın yaptığı Uluslararası Üsküp Havalimanı'nda bu yılın iki milyonuncu yolcusu törenle karşılandı.

Havalimanının terminal binasındaki programa, Makedonya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Goran Sugareski, TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Ersoy ve davetliler katıldı.

Havalimanına, Qatar Airways ile gelen iki milyonuncu yolcu İvana Nikoloska'ya; TAV, Qatar Airways, BTA, ATU iş birliğinde uçak bileti ve konaklamadan oluşan Katar'a ziyaret paketi hediye edildi.

Bakan Sugareski, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü etkinliğin Makedonya hava ulaşımı için tarihi sonuç olduğunu söyledi.

Ülkesinin hava trafiği trendinin yükseliş gösterdiğini belirten Sugareski, "Bu, Makedonya'nın çekici destinasyon olabileceğini kanıtlayan ortağımız TAV ile hükümetin başarısıdır." dedi.

TAV Makedonya'nın son 8 yılda elde ettiği başarılara değinen Ersoy da "2010 yılında yıl içerisinde bir milyon yolcu hedefini belirlemiştik. Bu hedefe 2014 yılında ulaştık. Daha sonra bir yıl içerisinde iki milyon yolcu hedefi belirledik, buna ise dört yıl sonra yani bugün ulaştık. Şimdi yeni bir hedef belirleyebiliriz. Şimdi ise gelecekteki hedefimizi 3 milyon yolcu olarak belirledik, bu, neden 2022 yılında olmasın." diye konuştu.

Uluslararası Üsküp Havalimanı'nın, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 8 yılda üç kez Avrupa'da kendi kategorisinde en iyi hizmet veren havalimanı olarak ilan edildiğini anımsatan Ersoy, Doğu Avrupa'da da iki kez en iyi 10 havalimanı arasına girdiğini söyledi.