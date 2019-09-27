27.09.2019 21:09

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneğinin düzenlediği Üsküp Düşünce Okulu'nun yeni dönemi başladı.

Açılış programına Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murteza Bedir, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, Fettah Efendi Derneği Başkanı Sevba Abdula ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu ile öğrenciler katıldı.

Dernek Başkanı Abdula, yaptığı açıklamada, Üsküp Düşünce Okulu'nun üç yıllık bir eğitim programı olduğunu anlatarak, "Toplamda 25 ila 30 semineri icra eden bir eğitim programımız var. Bu yıl bu dönemde 12 seminerimiz olacak. İki dilde (Türkçe ve Arnavutça) eğitimimiz oluyor." dedi.

Ülkedeki farklı üniversitelerden 100'e yakın öğrencinin bu yıl Üsküp Düşünce Okulu'na başvurduğunu aktaran Abdula, bu yıl üçüncü yılına girdikleri bu projenin ilk mezunlarını vereceklerini söyledi.

Abdula, Üsküp Düşünce Okulu'nun, Üsküp'te ve genel olarak Balkanlarda yeni bir düşünce oluşturma adına atılmış bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda Türkiye'nin özellikle İslami ilimler anlamında çok ciddi bir gelişimi var." diye konuştu.

Din Hizmetleri Müşavirliğinin desteğiyle "İslami İlimler ve İslam Düşüncesi" konulu seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Bedir de derneğin oluşturduğu genç hareketin, Balkanlarda çoktandır özlenen entellektüel hayata büyük katkı verecek bir oluşumun ilk adımları olduğunu vurguladı.

İslam dünyasının ciddi sıkıntılardan geçtiğini ve bu sıkıntıların en başında da eğitim sorununun geldiğini kaydeden Bedir, bu eksikliği giderme noktasında önemli adımlar atıldığını ve Fettah Efendi Derneğinde yapılan faaliyetleri de bu çerçevede gördüğünü söyledi.

Bedir, İstanbul ve Anadolu'nun asırlar boyunca Balkanlar ile çok sıkı bir irtibatının olduğuna dikkati çekerek, "Bunun çok daha güçlü bir şekilde yeniden kuruluyor olması da bizim için büyük bir sevindirici gelişme." dedi.

Üsküp Düşünce Okulu'nun yeni dönemi, "İslami İlimler ve İslam Düşüncesi" konulu seminerle başlamış oldu.

Kaynak: AA