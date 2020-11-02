Üsküp Belediyesinden İzmir'deki depremzedelere yardım

Üsküp Belediyesi, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenenlere 3 milyon denar (50 bin avro) değerinde yardım gönderilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

Üsküp Belediyesi, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenenlere 3 milyon denar (50 bin avro) değerinde yardım gönderilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kent Konseyinin düzenlediği olağanüstü oturumda alınan kararla dayanışma ifadesi olarak İzmir'deki depremden etkilenenler için Üsküp Belediyesinin, bu ve benzeri sorunları yaşayan diğer şehirlere de tahsis edilen miktar olan 3 milyon denar yardım göndereceği ifade edildi.

Oturumda konuşan Üsküp Belediye Başkanı Petre Şilegov, Üsküp'ün doğal afet zamanlarında dayanışmanın ne anlama geldiğini bildiğini ve bu yüzden sıkıntı içerisinde olan dostlarına yardımı gerekli ve kaçınılmaz gördüğünü anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e hayatını kaybedenler için derin taziyelerini ileten Şilegov, yaraların sarılması ve normal hayata hızlı şekilde dönülmesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju