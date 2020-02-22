Üsküdarlı veliler, 'LGS Veli Bilgilendirme Toplantısı'nda bir araya geldi

22.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:06

Üsküdar Belediyesi tarafından, çocukları sınava hazırlanan velileri bilgilendirme amacıyla 'LGS Veli Bilgilendirme toplantısı' düzenlendi. Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bizim en önemli işimiz, en değerli konumuz, çocuklarımız ve eğitimleridir. Biz, gençlerimizi, çocuklarımızı, iyilerle ve iyiliklerle arkadaş etmek istiyoruz" dedi.



Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri tarafından 'LGS Veli Bilgilendirme toplantısı' düzenledi. Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar ile yüzlerce veli katıldı.



Kahvaltı eşliğinde yapılan toplantıda, LGS kursları ve velilere sınava hazırlık sürecinde çocuklarına nasıl davranılması gerektiği konular hakkında bilgiler verildi.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "1 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar'da 'çöpün ayrıştırılarak toplanması' projesi başlatıldı. Aradan 4 ay geçti. Bu süreç içerisinde sizlerin sayesinde umduğumuz noktaya doğru gidiyoruz. 1 Kasım öncesi biz günde 40-45 ton ayrıştırılmış çöp toplarken, bugün 100 ton ayrıştırılmış çöp topluyoruz. Hedefimiz, 150 tonu geçmek olacak. Eğer bunu başarırsak ayda 5 bin ton yılda 60 ton ayrıştırılmış çöp olacak. Bunun da ekonomik değeri yaklaşık 25 bin lira. Bu paranın tamamını tamamen sosyal belediyecilikte kullanacağız" dedi.



"Bizim işimiz gücümüz 'eğitim'"



Başkan Türkmen, "Bizim Üsküdar belediyesi olarak ve Üsküdarlı hemşehriniz olarak en önemli işimiz, en değerli konumuz, çocuklarımız ve eğitimleridir. Çocuklarımızın 1 yıl değil 1 gününü dahi erteleyemeyiz. Şu anda Türkiye'de eğitimle, kültürle, sanatla ve sporla bizim kadar ilgilenen başka bir belediye yok. Bizim işimiz gücümüz eğitim. ve biz gençlerimizi, çocuklarımızı, iyilerle, iyiliklerle arkadaş etmek istiyoruz" diye konuştu.



"Çocuklar, en büyük manevi zenginliğimiz"



Çocuklar ve gençler için Belediye olarak güvenilir mekan oluşturmak istediklerini söyleyen Türkmen, "Bu alanda bilgi evlerimiz, gençlik merkezlerimiz, çocuk akademilerimiz, Nev Mekan kütüphanelerimiz sizin güvenilir mekan ihtiyacınıza cevap vermek için yaptığımız projelerimiz. Sizin güveniniz olmazsa biz bu işi yapamayız. Bu çocuklarımızı geleceğe hazırladığımızda sizler kadar bizler de mutlu olacağız. Çocuklar, bu aziz milletin de en büyük manevi zenginliğidir" ifadelerini kullandı.



Üsküdar'ın lise ve üniversite giriş sınavlarında başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde olduğunu söyleyen Türkmen, "Bunların hepsi sizin emeğiniz, sizin gayretiniz. Üsküdar bir eğitim ve kültür şehridir" dedi.



"Şehirde köy hayatı yaşayacaklar"



Türkiye'de örneği olmayan bir projenin de müjdesini veren Türkmen, "Çocuk köyü projemiz var. Beykoz sınırında 80 dönümlük bir arazimiz var. Şu anda projemizi bitirme aşamasındayız. Yakında yapımına başlayacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz, orada şehir içerisinde köy hayatı yaşayacaklar. Tarlalar olacak, çocuklar tarla kazacaklar. Küçükbaş, büyükbaş hayvanlar olacak, süt sağacaklar, ağaçlardan meyve toplayacaklar. Çocuklarımızı hem köklerinden, geleneklerinden kopmasınlar hem de geleceğe hazırlansınlar diye böyle güzel projelerle gençlerimize ve ailelerine olan hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.



"Çok fazla hırs yapmayın"



Ailelere sınav sürecinde çocuklarına baskı yapmaması gerektiğini söyleyen Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, "Bu dönem öğrencilerimiz için çok stresli bir dönem. Bu stresi azaltmak anne ve babaların elinde. Sizin yaptığımız şeyler onların daha iyi sınava girmesini sağlayabilir. Ben psikiyatri mesleğinde 30 seneyi devirdim. 'En iyi okulu bitirenler, en iyi yerlere gelir' diye bir şey yok. Çok fazla hırs yapmayın. Sadece çocuğunuzun elinden geleni yapmasını sağlayın. Anne babalar için temel ilke, fazla hırs yapmamak, çocuklarımızı sorumluluk alması yönünde heveslendirmek, çaba harcamak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA