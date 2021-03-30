Üsküdar ve Ataşehir'de evlerden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı
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Üsküdar ve Ataşehir'de evlerden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar ve Ataşehir'de evlerden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı Üsküdar ve Ataşehir'de evlere girerek hırsızlık yaptığı ve kiralık araçla kaçtıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

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Üsküdar ve Ataşehir'de evlerden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL - Üsküdar ve Ataşehir'de evlere girerek hırsızlık yaptığı ve kiralık araçla kaçtıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart ve 23 Mart 2021 tarihleri arasında Üsküdar ve Ataşehir'de bulunan 3 evde meydana gelen hırsızlık konularına ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen ekipler, şüphelilerin olaydan sonra kiralık araç ile kaçtıklarını belirledi.

Kaçtıkları kiralık araç Konya'da bulundu

Söz konusu aracı kiralayan S.E. isimli şahsın beyanı ve yapılan araştırmalar sonucu kiralık aracın Konya'da olduğu tespit edildi.

Şüpheli araç 27 Mart'ta İstanbul'a girdiği anda takip edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen M.K. ve M.Y. isimli şüpheli şahıslar Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.

3 şüpheli tutuklandı

Bahse konu olaylarla ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan A.K. isimli şahsın 19, M.K.'nın 13, S.E.'nin 3, M.Y. isimli şahsın ise 5 ayrı suçtan dosyalarının olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan S.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler M.K., A.K. ve M.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar ve Ataşehir'de evlerden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı
Üsküdar ve Ataşehir'de evlerden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı
Üsküdar ve Ataşehir'de evlerden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı
Üsküdar ve Ataşehir'de evlerden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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