"Üsküdar Vapuru" faciasının 63. yılı
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"Üsküdar Vapuru" faciasının 63. yılı

28.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:26

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından "Üsküdar Vapuru" faciasının 63. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından "Üsküdar Vapuru" faciasının 63. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, 1 Mart 1958'de Üsküdar gemisinin, İzmit Körfezi'nde batmasıyla 392 kişinin yaşamını yitirdiği olayın acısını hala yaşadıklarını belirtti.

Kazada ölenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı dileyen Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

"Kocaeli tarihinde yaşanan bu büyük felaketin üzerinden tam 63 yıl geçti ama acısı hala ilk günkü gibi yüreğimizde duruyor. Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan Üsküdar Vapuru faciasında yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Her zaman kalbimizde hissettiğimiz Üsküdar Vapuru yolcuları, bu kentin hafızasında ilelebet kalacaktır. Bu acıları rabbim milletimize bir daha yaşatmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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