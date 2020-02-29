Üsküdar Vapuru faciasının 62. yılı

29.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:32

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından "Üsküdar Vapuru faciası"nın 62. yılı dolayısıyla, olayda hayatını kaybedenler için yarın anma törenleri düzenlenecek.

İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan Üsküdar Vapuru'nun 1 Mart 1958'de fırtına nedeniyle batması sonucu, çoğunluğu İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencilerinden oluşan 400'e yakın kişi yaşamını yitirdi.

İzmit Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Cem Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1997'de kurulan derneğin, 23 yıldır deniz faciasında kaybettikleri öğrencileri için anma programları düzenlediğini söyledi.

Anma törenlerinde, kazaya şahitlik edenlerin yaşadıklarını anlattığını kaydeden Gökmen, batan gemide yaklaşık 600 kişinin bulunduğunu belirtti.

Gökmen, 1950'li yıllarda her ilçeye kara yolu ulaşımı olmadığından deniz araçlarının çok kullanıldığını vurgulayarak, "Bu nedenle o gün vapura çok fazla kişi biniyor ve düşünülmeyecek kadar küçük bir alanda böyle bir facia oluşuyor. Çok fazla kişi hayatını kaybediyor. Ölü sayısı tam bilinmiyor. İzmit Lisesi, en ağır kayıplarını o dönem yaşıyor. Zaten Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz faciası. Kocaeli'de kazadan kurtulan ve hayatta olan bir kişi var, Ayla Savaşkan." ifadelerini kullandı.

"Babaannem, kazada öğrencilerini kaybediyor"

Öğretmen olan babaannesinin de kazada öğrencilerini kaybettiğini anlatan Gökmen, şöyle konuştu:

"1993'te babaannemi kaybettim. İzmit Lisesinin nasıl kurulduğunu, 1 Mart faciasının nasıl gerçekleştiğini babaannemden hep dinledim. Zil çalınca öğrencileri koşa koşa vapura yetişiyor. O devirde cezalar meşhur. Yan sınıfın öğretmeni, sınıfa ceza veriyor ve okuldan çıkartmıyor. Onlar yetişemiyor ve hayatta kalıyor. Babaannem, öğrencileri öldüğünde 3 aylık hamileymiş. Sinir krizleri geçiriyor. Gerçekten bu çok büyük bir acı. Her zaman tarihten ders alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu anma programlarının ve kazanın, gelecek kuşaklara da aktarılması ve anlatılması gerektiğini savunuyoruz. Belki ihmal belki hatalar zinciri denilebilir. Bunun sonuçlarına baktığınız zaman insan hayatı. İhmal var ya da yok, sonuç olarak bunlardan ders çıkarmalıyız."

İzmit Lisesinin kuruluş tarihinin 1800'lü yıllara dayandığına işaret eden Gökmen, "Türkiye'nin en eski okullarından biri. Bu okul, Türkiye'ye gerçekten çok kıymetli evlatlar yetiştirdi. Çok büyük işler başardılar. İzmit Lisesinin nitelikli okullar arasına alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Lise bahçesinde bir anıt bulunduğunu belirten Gökmen, yetkililerden, kazada hayatını kaybedenler için sahilde anıt yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA