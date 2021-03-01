Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenler anıldı

İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan "Üsküdar" adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Mart Vapur İskelesi mevkisinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, facianın üzerinden 63 yıl geçse de acıların hep taze olduğunu söyledi.

Her faciadan bir ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Hürriyet, "İstemediğimiz olayların yaşanmaması için ders almak kıymetli. O faciada hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimize ve öğrencilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha ülkemize, kentimize, insanlarımıza böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Cem Gökmen de 63 yıl önceki faciada hayatını kaybeden öğrencilerin ve hemşehrilerinin anılarını yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Facianın unutulmaması ve sonuç çıkarılması gerektiğini aktaran Gökmen, olayda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Konuşmaların ardından faciada hayatını kaybedenler anısına, 1 Mart Vapur İskelesi'nden denize karanfil bırakıldı.

Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde de faciada yaşamını yitirenler için anma programları yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız