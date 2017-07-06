Üsküdar Üniversitesi'nden G20 Zirvesi'ne Destek

Üsküdar Üniversitesi, Almanya'nın Hamburg kentinde 5 Temmuz'da gerçekleştirilen 4'üncü G20 Beyin Girişimi/Nörobilim Zirvesi'ne destek vererek G20'de Türkiye'nin eğitimdeki gururu oldu.



Beyin sırlarının, otizm, şizofreni, parkinson, alzheimer v.s. gibi önemli hastalıkların araştırılıp tedavilerinin geliştirilmesi için eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2013 yılında başlattığı Beyin Girişimi Projesi'nde Türkiye'yi 2015'de Üsküdar Üniversitesi temsil etti.



Beyin hastalıklarıyla mücadele küresel işbirliği



Hamburg'daki Empire Riverside Hotel'de zirvede, dünyanın önde gelen doktorları, mühendisleri, sinir cerrahları, temel ve klinik bilim insanları, bu yıl dördüncüsü düzenlenen N20'yi gerçekleştirmek için toplandı. Beyin haritalaması konusunda çalışmalar yapan küresel birlik ve ittifak kapsamında düzenlenen zirvede dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 40 bilim insanı bir araya geldi. Zirvede beyin haritalama, görüntüleme, matematiksel modelleme gibi birçok alan tüm yönleriyle ele alındı. Nörobilim dalında G20 Zirvesi'ndeki 20 uzman bilim adamı, küresel işbirliği, ortaklık, veri paylaşımı ve nörolojik bozuklukların ekonomik ve insani maliyetleri ile mücadeleye yönelik fonların dağılımı için çağrıda bulundu.



Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Psikiyatrik Nörobilimin Geleceği"



Sempozyumda NPİstanbul Beyin Hastanesinden Prof. Dr. Kaya Aksoy "Beyin Hastanesinde Nörocerrahinin Kavramı", Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Metin "Brain Park, Nöroteknolojik başlangıçlar için İş Kuluçka Merkezi",



NPİSTANBUL Beyin Hastanesi İnsan Kaynakları Direktörü, Öğr. Gör. Serdar Karagöz "Beyin Hastanesinin gelecek konsepti" başlıkları altında meslektaşlarına bilgi verdiler.



Hamburg'daki Fraunhofer Enstitüsü Müdürü, SBMT üyesi ve Başkan Vekili Prof. Dr. Carsten Claussen, Hamburg'da 4'üncüsü gerçekleşen zirvede "SBMT'nin Sinirbilim-20 Girişimi, Beyin Girişimlerinin küresel konsorsiyumlarının oluşturulması ve dünya çapında yıkıcı olan nöro-psikiyatrik bozukluklarla mücadelede bütüncül bir cephe oluşturmak için gerçekten etkileyici bir yaklaşım olduğuna dikkat çekti.



Ürkütücü rakamlar



SBMT Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilim Müdürü, BMF Başkanı, NCNBE Direktörü ve Beyin Teknolojisi ve Yenilik Parkı Müdürü (BTIP) Dr. Babak Kateb, "Nörolojik rahatsızlıkların dünyadaki insani ve finansal maliyeti çok fazla. ABD'de sadece 5.5 milyon Alzheimer hastasının bakım maliyeti yılda 200 milyar dolara yakın ve bu maliyet 10 yıl içinde 1 trilyon dolara yakın olacaktır. 2015 senesinde Demansın dünya ekonomisine maliyeti 818 milyon dolar ve 46,8 milyon civarında hastanın bakımına tekabül ediyordu. Bu rakamlar 2030 senesinde demans için 2 trilyon dolar olacak. Demans bir ülke olsaydı Gayri Safi Yurt İçi Hasılatı (GSYİH) üzerinden 18 numara olurdu" dedi.



SBMT, son 15 yılda küresel beyin girişimleri kurma alanının ön saflarında yer alıyor ve Obama'nın Beyin Girişimi'ni formüle etme ve desteklemede anahtar bir oyuncu oldu.



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Professor Nevzat Tarhan, Babak Kateb, Kaya Aksoy - Askerzadeh