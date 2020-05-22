Üsküdar Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda bayram alışverişi denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda bayram alışverişi denetimi

Üsküdar Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda bayram alışverişi denetimi Üsküdar'da zabıta ekipleri 4 günlük kısıtlama öncesi bayram alışverişi yoğunluğunun en fazla olduğu Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda denetimlerini sıklaştırdı.

22.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:58

Üsküdar Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda bayram alışverişi denetimi

İSTANBUL - Üsküdar'da zabıta ekipleri 4 günlük kısıtlama öncesi bayram alışverişi yoğunluğunun en fazla olduğu Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda denetimlerini sıklaştırdı. Sık sık sosyal mesafe uyarıları yapan zabıta ekipleri, vatandaşların ateşlerini ölçtükten sonra sırayla içeri aldı.

Üsküdar Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluğun yaşandığı Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda denetimlerini sıklaştırdı. Üsküdar Belediyesi Zabıta Ekipleri, çarşıya girişleri kontrollü hale getirdi. Vatandaşlar 'ateşölçer' cihazlarıyla kontrolleri yapıldıktan sonra sırayla içeri alındı. Alışveriş için gelen vatandaşlara ve esnafa sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarı yapan ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara da maske verdi. Alışveriş güvenliği ve kalitenin sağlanması için harekete geçen ekipler, satış, tartı ve gramaj kontrollerini de sürdürdü.

Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürü Kubilay Ay, "Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde çarşı bölgesi kalabalık oluyor. Bu dönemde vatandaşlarımız daha fazla alışveriş yapmak için geliyor ve sosyal mesafe ortadan kalkıyor. Biz çarşının 4 ana giriş kapısını tamamen kapatıp vatandaşlarımızın ateşini ölçüp, maskesiz vatandaşlarımıza maske verip içeri alıyoruz. Ayrıca çok kalabalık olduğunda kapılarımızı kapatıp vatandaşları içeriye sırayla alıyoruz ki sosyal mesafeyi koruyalım. Esnaflarımızın da maskesiz satış yapmalarına müsaade etmiyoruz" dedi.

Çarşı esnaflarından Niyazi Doğancı, "Talep iyi, bayram şekerleri satılıyor. Yarın da açığız. Yarın herkesi şeker almaya bekliyoruz" diye konuşurken, tatlıcı Enes Kösenaz ise, "Güzel bir hareketlilik var. Ramazanın vazgeçilmezi tatlılar olduğu için Ramazanda iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda bayram alışverişi denetimi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor Haber
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan...
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hande Ataizi Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Üsküdar Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda bayram alışverişi denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 14:59:25. #1.14#
title