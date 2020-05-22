Üsküdar Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda bayram alışverişi denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda bayram alışverişi denetimi

Üsküdar'da zabıta ekipleri 4 günlük kısıtlama öncesi bayram alışverişi yoğunluğunun en fazla olduğu Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda denetimlerini sıklaştırdı.

Üsküdar Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda bayram alışverişi denetimi
22.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:07

Üsküdar'da zabıta ekipleri 4 günlük kısıtlama öncesi bayram alışverişi yoğunluğunun en fazla olduğu Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda denetimlerini sıklaştırdı. Sık sık sosyal mesafe uyarıları yapan zabıta ekipleri, vatandaşların ateşlerini ölçtükten sonra sırayla içeri aldı.

Üsküdar Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluğun yaşandığı Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda denetimlerini sıklaştırdı. Üsküdar Belediyesi Zabıta Ekipleri, çarşıya girişleri kontrollü hale getirdi. Vatandaşlar 'ateşölçer' cihazlarıyla kontrolleri yapıldıktan sonra sırayla içeri alındı. Alışveriş için gelen vatandaşlara ve esnafa sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarı yapan ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara da maske verdi. Alışveriş güvenliği ve kalitenin sağlanması için harekete geçen ekipler, satış, tartı ve gramaj kontrollerini de sürdürdü.

Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürü Kubilay Ay, "Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde çarşı bölgesi kalabalık oluyor. Bu dönemde vatandaşlarımız daha fazla alışveriş yapmak için geliyor ve sosyal mesafe ortadan kalkıyor. Biz çarşının 4 ana giriş kapısını tamamen kapatıp vatandaşlarımızın ateşini ölçüp, maskesiz vatandaşlarımıza maske verip içeri alıyoruz. Ayrıca çok kalabalık olduğunda kapılarımızı kapatıp vatandaşları içeriye sırayla alıyoruz ki sosyal mesafeyi koruyalım. Esnaflarımızın da maskesiz satış yapmalarına müsaade etmiyoruz" dedi.

Çarşı esnaflarından Niyazi Doğancı, "Talep iyi, bayram şekerleri satılıyor. Yarın da açığız. Yarın herkesi şeker almaya bekliyoruz" diye konuşurken, tatlıcı Enes Kösenaz ise, "Güzel bir hareketlilik var. Ramazanın vazgeçilmezi tatlılar olduğu için Ramazanda iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Haber
Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Üsküdar Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda bayram alışverişi denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 14:07:09. #1.15#
title