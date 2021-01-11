Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi
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Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

11.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:38
Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

ÜSKÜDAR'da yalı cami özelliği taşıyan, "Kuşkonmaz Camii" olarak tanınan da bilinen tarihi Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin hemen önüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yürüyüş yolu çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi.

ÜSKÜDAR'da yalı cami özelliği taşıyan, "Kuşkonmaz Camii" olarak tanınan da bilinen tarihi Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin hemen önüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yürüyüş yolu çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi. 

Şemsi Ahmet Paşa tarafından, Mimar Sinan'a yaptırılan ve 441 yıllık tarihe sahip olan Şemsi Ahmet Paşa Cami'nin önüne 4 yıl önce önüne deniz üstüne kazıklı yol yapılmaya başlanmış, bu çalışma tarihi camiyi çatlatmıştı. O dönemde tepkiler üzerine proje iptal edilmişti. Bu günlerde ise caminin önüne yol yapılması için İBB  tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi. 


Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi
Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi
Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi
Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi
Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi
Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi
Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi
Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi
Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi
Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi
Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi
Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ndeki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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