ÜSKÜDAR SEMALARINDA LEYLEKLERİN GÖÇ YOLCULUĞU
ÜSKÜDAR SEMALARINDA LEYLEKLERİN GÖÇ YOLCULUĞUHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)- Üsküdar semalarında leyleklerin göç yolculuğu kameralar tarafından kaydedildi.
26.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:12
ÜSKÜDAR SEMALARINDA LEYLEKLERİN GÖÇ YOLCULUĞU
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)- Üsküdar semalarında leyleklerin göç yolculuğu kameralar tarafından kaydedildi.
Sürüler halinde güneye doğru ilerleyen leylekler, İstanbul semalarından geçti. Leyleklerin oluşturduğu kareografiyi izleyen vatandaşlar, bu göç yolculuğunu cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı. Üsküdar semalarında akşam saatlerindeki leyleklerin toplu halde göçü görenleri hayran bıraktı.
Kaynak: DHA