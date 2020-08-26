ÜSKÜDAR SEMALARINDA LEYLEKLERİN GÖÇ YOLCULUĞU
Üsküdar semalarında leyleklerin göç yolculuğu kameralar tarafından kaydedildi.
26.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:57
Üsküdar semalarında leyleklerin göç yolculuğu kameralar tarafından kaydedildi.
Sürüler halinde güneye doğru ilerleyen leylekler, İstanbul semalarından geçti. Leyleklerin oluşturduğu kareografiyi izleyen vatandaşlar, bu göç yolculuğunu cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı. Üsküdar semalarında akşam saatlerindeki leyleklerin toplu halde göçü görenleri hayran bıraktı.
Kaynak: DHA