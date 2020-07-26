Üsküdar sahilinde kabuklu yemiş yasağı
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Üsküdar sahilinde kabuklu yemiş yasağı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen çekirdek yasağına uyulduğu için vatandaşlara dondurma ikram etti.

Üsküdar sahilinde kabuklu yemiş yasağı
26.07.2020 21:03 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:47

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen çekirdek yasağına uyulduğu için vatandaşlara dondurma ikram etti.

Türkmen ve zabıta ekipleri, Salacak sahilinde gezmeye gelen vatandaşlara dondurma dağıttı.

Hilmi Türkmen, Üsküdar sahilinde kabuklu yemiş yasağına vatandaşların uyduğunu, bunun için sıcak havada teşekkür dondurması dağıttıklarını söyledi.

Sahilde gezen ve manzaranın tadını çıkaran vatandaşlar belediye başkanına dondurma için teşekkür edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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