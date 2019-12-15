: Üsküdar sahilinde ceset bulundu

15.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:26

Üsküdar sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Saat 11.00 sıralarında Üsküdar sahilinde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark etti. Durumun polise bildirilmesiyle olay yerine ekipleri sevk edildi. Daha sonra olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri deniz yüzeyindeki cesedi bota çıkararak Harem istasyonuna götürdü. Görevliler tarafından ambulansa alınan şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, henüz kimliğinin belirlenemediği bildirildi.

40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

Kaynak: AA

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