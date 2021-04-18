Üsküdar Sahili'ndeki denetimde atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterdi
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Üsküdar Sahili'ndeki denetimde atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterdi

Üsküdar Sahili'ndeki denetimde atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar günü Üsküdar Sahili'nde atlı birlikler denetim gerçekleştirdi.

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Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar günü Üsküdar Sahili'nde atlı birlikler denetim gerçekleştirdi. Atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterirken, denetim havadan da görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Üsküdar Sahili'nde denetim gerçekleştirdi. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, turistlere maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Atlı polislerin denetimleri havadan da görüntülendi. Denetimlere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de eşlik etti. Atlı ekiplere turistlerin yoğun ilgisi ortaya renkli görüntüler çıkardı. Turistler cep telefonlarıyla atların fotoğraflarını çekerken, sahil yolunda yapılan denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden kimseye rastlanmadı.

"Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey gördüm"

Esnaf Nafiz Yavuz, "Gerçekten böyle denetimleri Üsküdar Sahili'nde görmek çok güzel. Hayatım boyunca burada ilk defa böyle bir şey gördüm. At sevgisi birden ağır bastı. Turistler çok ilgi gösterdiği için ben de bir anda atları da sevdiğim için telefona sarıldım, atların resimlerini, videolarını çektim. Zaten bizim kültürümüzde de at sevgisi her zaman vardır" dedi. - İSTANBUL

Üsküdar Sahili'ndeki denetimde atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterdi
Üsküdar Sahili'ndeki denetimde atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterdi
Üsküdar Sahili'ndeki denetimde atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterdi
Üsküdar Sahili'ndeki denetimde atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterdi
Üsküdar Sahili'ndeki denetimde atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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