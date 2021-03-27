ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
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ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA ÜSKÜDAR'da vatandaşlar meydanlara ve sahillere akın etti.

Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL (DHA ÜSKÜDAR'da vatandaşlar meydanlara ve sahillere akın etti. Üsküdar Sahili'nde kimi fotoğraf çektirirken, kimisi de yürüyüş yapmayı tercih etti.

Cumartesi gününde güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular meydanlara ve sahillere akın etti. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen sahillerde yoğunluk oluştu. Üsküdar Sahili'nde de yoğunluk oluştu. Zaman zaman sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görüldü.

Ailesiyle sahile gelen Mustafa Demir, "Hava almaya geldik ama şu kalabalığın vermiş olduğu bir duyarsızlık var. Gelecek haftalarda yine kısıtlamalar gündeme gelmez inşallah" dedi. Oğuzhan Gökçe, "Cumartesi kısıtlamanın kalkması iyi oldu ama mesafemizi koruyarak hava alabiliriz. Kardeşimi uzun zamandan sonra ilk defa dışarı çıkardım. Uzaktan eğitimden dolayı iyice bunaldı. İnşallah yakın zamanda bu durumu atlatırız" diye konuştu.

Çocukları gezdirmeye geldiğini söyleyen Mustafa Güldemir "Hava güneşli çok güzel bir hava var. Gezmeye geldik sahile. Koronadan çok sıkıldık. Ailecek hafta sonunun tadını çıkarıyoruz" dedi.

ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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