ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE HAFİF TİCARİ ARAÇ DENİZE DÜŞTÜ
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ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE HAFİF TİCARİ ARAÇ DENİZE DÜŞTÜ

ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE HAFİF TİCARİ ARAÇ DENİZE DÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cengiz ÇOBAN / ÜSKÜDAR Sahili'nde park halindeki hafif ticari araç denize düştü.

Cengiz ÇOBAN/ ÜSKÜDAR Sahili'nde park halindeki hafif ticari araç denize düştü. İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen araç çöp temizleme teknesi ve iş makinesi tarafından denizden çıkarıldı.

Olay sabah saatlerinde Kuleli Caddesi sahil yolunda meydana geldi. Restorasyonu yapılan Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nin bulunduğu alanda park halindeki bir ticari araç hareket ederek denize doğru sürüklendi. Şantiyede çalışan işçilerin durdurmaya çalıştığı araç, denize düştü. Bu sırada deniz yüzeyi temizleme aracı müdahale etti. İş makinesi ile araç denizden çıkarıldı. Araç içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.Olayı gören Yusuf Akça "Araç denize uçtu. Belediyenin çöp temizleme aracı müdahale ederek denizden çıkardılar. Yaralı yok. Camiye gelen işçilere ait" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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