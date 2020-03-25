Üsküdar Sahili'nde balık tutmak geçici olarak yasaklandı
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Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel

Üsküdar Sahili'nde balık tutmak geçici olarak yasaklandı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / ÜSKÜDAR Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Üsküdar'da balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı.

25.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:05
Üsküdar Sahili'nde balık tutmak geçici olarak yasaklandı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜSKÜDAR Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Üsküdar'da balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Ekipler uyarı afişleri asarken, bazı kişilerin uyarılara rağmen balık tutmaya devam ettikleri görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayan bazı kişilerin sahillerde balık tutmaya devam etmesi üzerine Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi harekete geçti. Kaymakamlık ve belediyenin ortak kararıyla ilçe sınırları içinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. Zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği öğrenildi. Ekipler ayrıca uyarı afişleri asarak vatandaşları bilgilendirdi. Bazı balıkçılar uyarıları dikkate alırken, bazıları ise balık tutmaya devam etti.

 


Kaynak: DHA

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