Üsküdar sahilde yasağa uymayan vatandaşlara dronelu denetim
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Üsküdar

Üsküdar sahilde yasağa uymayan vatandaşlara dronelu denetim

Üsküdar sahilde yasağa uymayan vatandaşlara dronelu denetim Sahilde yasağa uymayarak gezen vatandaşlar dronela tespit edilip uyarıldı Korona virüs tedbirleri kapsamında sahilde balık tutulmasını ve spor yapılmasının yasaklanmasının ardından ekipler denetimlerini sıklaştırdı .

14.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:49
Üsküdar sahilde yasağa uymayan vatandaşlara dronelu denetim

Üsküdar sahilde yasağa uymayan vatandaşlara dronelu denetim

Sahilde yasağa uymayarak gezen vatandaşlar dronela tespit edilip uyarıldı

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında sahilde balık tutulmasını ve spor yapılmasının yasaklanmasının ardından ekipler denetimlerini sıklaştırdı . Üsküdar'da belediye ekipleri ise drone ile denetimlere başladı. Drone ile yasağa uymayan vatandaşlar tespit edilerek uyarıldı.

Dünyayla birlikte Türkiye'de de yayılımını devam ettiren koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Üsküdar'da alınan önlemler, Zabıta ekiplerince havadan denetlendi. İstanbul Valiliiği Hıfzıssıhha Müdürlüğü'nce ölümcül virüse karşı alınan tedbirlerin denetimi devam ediyor. Üsküdar Belediyesi ise denetimlerinde teknolojiden yararlanıyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan drone'lu denetimin ilki Üsküdar sahilde sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Megakent İstanbul'un panoromik açıdan en güzel manzaralarından birisine ve Kız Kulesi'ne sahip olan Üsküdar sahilde koronavirüs tehdidini hiçe sayarak gezen vatandaşlar Üsküdar Belediyesi Zabıta ekiplerince drone aracılığıyla tespit edilerk uyarıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sahilde gerçekleştirilen denetimi yerinden denetleyerek açıklamada bulundu. Başkan Türkmen, "Herkes kendine göre tedbirlerini alıyor; hayatın olağan akışında da vatandaşlarımızı da evde izole ediyoruz. Biz de Üsküdar'da özellikle sahil bandında; sahil bandının cazibesi gayet güzel, hem 12 kilometreye yakın bir sahil bandımız var Küçüksu'dan Harem'e. Ulaşımda çok kolay buralara, Marmaray, Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, Avrasya, deniz ulaşımı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Biz tam İstanbul'un göbeğindeyiz, ulaşımda kolay olduğu için herkes buraya gelmek istiyor doğal olarak. Bu 12 kilometrelik hatta hem Zabıta hem de Polis arkadaşlarımız devriye geziyor. Bu da tabi gün içerisinde sayısız devriye demektir. Biz hem zamandan, hem yakıttan hem de emekte tasarruf etmek için drone'la kontrolü denedik ve çok da başarılı olduk. Bu drone görüntülerini Zabıta arkadaşlarımız anında görüyor ve vatandaşları uyarıyor. Nerede bir topluluk var, nerede geziyorlar, balık tutuyorlar biliyorsunuz yasaklandı, vatandaşlar uyarılıyor. Üsküdar ve sahil bandı cazip bir mekan; herkesin çok rahatlıkla gelmek istedikleri yer. Geleyim bir Üsküdar'a hava alayım diyenlere diyoruz ki şimdi hava alma zamanı değil evde kalalım inşallah bu cazip mekanlar çok yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Bu güzel yerler muhakkak özleniyorlardır ama ne kadar evde kalırsak bu özlem kısa sürede sona erecektir" ifadelerini kullandı.

Üsküdar sahilde yasağa uymayan vatandaşlara dronelu denetim

Kaynak: İHA

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