Üsküdar sahilde dev dalgalar
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Üsküdar sahilde dev dalgalar

29.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:18
Üsküdar sahilde dev dalgalar

İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar Üsküdar'da da etkili oldu.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar Üsküdar'da da etkili oldu. Üsküdar'da, şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar sahil yolunda yürümekte güçlük çekti. Bazı vatandaşların dalgaları arkasına alıp selfie çektiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar sahil şeridi boyunca etkili oldu. Üsküdar sahilde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.Bazı vatandaşlar da dalgaları arkasına alarak selfie çekti. Sahilde yürüyüş yapan Ercan İmrek, "Bugün lodos var, boğazın durumu çok güzel. Bu manzarayı kaçırmak istemedik. İstanbul müthiş bir şehir. Avrupa'yı gezdik ama böyle bir yer yok. Dalgalardan ıslandık ama moralimiz bozulmadı." diye konuştu.

(LAR)


- İstanbul
Üsküdar sahilde dev dalgalar
Üsküdar sahilde dev dalgalar
Üsküdar sahilde dev dalgalar
Üsküdar sahilde dev dalgalar
Üsküdar sahilde dev dalgalar
Üsküdar sahilde dev dalgalar
Üsküdar sahilde dev dalgalar
Üsküdar sahilde dev dalgalar
Üsküdar sahilde dev dalgalar
Üsküdar sahilde dev dalgalar
Üsküdar sahilde dev dalgalar
Üsküdar sahilde dev dalgalar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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