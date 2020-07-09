Üsküdar sahilde çekirdek yasağına drone ile denetim
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Üsküdar sahilde çekirdek yasağına drone ile denetim

Üsküdar sahilde çekirdek yasağına drone ile denetim Üsküdar Belediyesi, banklarda ve sahilde çekirdek kabuklarının sürekli yere atılması ve çevre kirliliğine yol açılması üzerine harekete geçti.

09.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:44

Üsküdar sahilde çekirdek yasağına drone ile denetim

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, banklarda ve sahilde çekirdek kabuklarının sürekli yere atılması ve çevre kirliliğine yol açılması üzerine harekete geçti. Sahilde çekirdek yiyenler drone ile tespit edilerek para cezası kesilecek.

Harem'den Küçüksu'ya kadar olan sahil şeridinde başta çekirdek olmak üzere kabuklu yemiş yenilip kabuklarının yere atılması yasaklandı. Sahilde 24 saat denetim yapılara, kurala uymayana 61 lira ceza kesilecek. Üsküdar sahilde denetimler hem karadan hem de havadan drone ile başlandı. Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kız Kulesi önünden başlayarak tüm Üsküdar sahil şeridini zabıta ekipleri, motosikletli ekipler ve havadan da drone ile denetledi.

Konuyla ilgili bilgi veren Zabıta Müdürü Kubilay Ay, "Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'in açıklamasıyla birlikte dün akşam itibariyle yasak uygulanmaya başlandı. Bugün ise drone ile havadan motosikletli ve yaya zabıta ekiplerimiz ile denetimlerimiz başladı. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Uyarıya uymayan vatandaşlarımıza da Kabahatler Kanunun ilgili maddesince 61 TL cezai işlem uyguluyoruz. Bu konuyla ilgili 24 saat personelimiz Haremden başlayarak Küçüksu'ya kadar 12 kilometrelik sahil hattında denetim halinde olacak " diye konuştu.

Vatandaşlardan İhsan Zeki Azaklı, "Dün itibariyle medyada yayımlanmasıyla yasağın uygulanmaya başladığını halkımızda duydu. Dün akşam bir arkadaşımıza ceza yazıldı. Bugün ise drone ile havadan ve karadan denetimler devam ediyor. Uygulamadan çok memnunuz her taraf pırıl pırıl oldu" şeklinde konuştu.

Üsküdar sahilde çekirdek yasağına drone ile denetim

Kaynak: İHA

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