Üsküdar sahilde boğulan kişinin cesedi denizden çıkarıldı
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Üsküdar sahilde boğulan kişinin cesedi denizden çıkarıldı

08.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:58

Üsküdar'da denize girdikten sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Üsküdar'da denize girdikten sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, çarşamba günü arkadaşlarıyla Üsküdar Salacak sahilinde denize giren Hüseyin Irgat (28), Kız Kulesi'ne doğru yüzdü. Daha sonra kıyıya dönmeye çalışan Irgat, bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi.

Yapılan tüm aramalara rağmen Irgat bulunamadı. Dalgıçların, termal kamerayla yaptığı çalışmada akşam saatlerinde Irgat'ın cesedine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Irgat'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Üsküdar sahilde boğulan kişinin cesedi denizden çıkarıldı
Üsküdar sahilde boğulan kişinin cesedi denizden çıkarıldı
Üsküdar sahilde boğulan kişinin cesedi denizden çıkarıldı
Üsküdar sahilde boğulan kişinin cesedi denizden çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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