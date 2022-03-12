Üsküdar sahil yolu beyaza büründü - Haberler

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Üsküdar sahil yolu beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Üsküdar sahil yolu beyaza büründü İstanbul Anadolu Yakası'nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Üsküdar sahil yolu beyaza büründü

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası'nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı. Beyaza bürünen Üsküdar sahil dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Anadolu Yakası'nın ilçeleri de beyaz örtüyle kaplandı. Beyaza bürünen Üsküdar sahilin boş kaldığı görüldü. Karla kaplanan sahil dron ile havadan görüntülendi.

Üsküdar sahil yolu beyaza büründü

Üsküdar sahil yolu beyaza büründü

Üsküdar sahil yolu beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Genel

Anadolu Yakası, İstanbul, Üsküdar, kar, Genel, Haberler

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