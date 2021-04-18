Üsküdar Sahil'de atlı birliklerden denetim
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Üsküdar Sahil'de atlı birliklerden denetim

Üsküdar Sahil'de atlı birliklerden denetim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Sahil yolunda atlı birlikler denetim yaptı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Sahil yolunda atlı birlikler denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler, Üsküdar Sahili'nde denetim yaptı. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, asayiş kontrolleri yaptı. Sahilde bulunan turistler atlı birliklerin fotoğrafını çekti.  Yapılan denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden kimseye rastlanmadı.

 


- İstanbul
Üsküdar Sahil'de atlı birliklerden denetim
Üsküdar Sahil'de atlı birliklerden denetim
Üsküdar Sahil'de atlı birliklerden denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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